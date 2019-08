MC Hariel aparece em vídeo íntimo postado em seu Instagram

Dois vídeos íntimos do funckeiro MC Hariel foram publicados no Instagram do cantor nesta terça-feira (6). As imagens foram postadas em seus stories, mas o artista garante que não foi o responsável pela publicação do conteúdo pois foi hackeado.

Em uma das cenas, o paulista, que tem 10 vídeos com mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, aparece recebendo sexo oral de uma mulher não identificada. Na outra, a mesma jovem aparece em cima dele.

O assunto chegou aos mais comentados do Twitter, com usuários da rede social acusando MC Hariel de ter, ele próprio, postado o vídeo - propositalmente ou por engano -, e criticando o funkeiro por expor a garota com quem estava dentro de um carro.

O vídeo foi apagado e, em seguida, Hariel postou um outro, falando do ocorrido e se eximindo de culpa.

"Galera, me hackearam, já consegui puxar de volta. Postaram vídeos que eu nem sabia da existência. Peço a todos que não fiquem propagando mensagem de pessoas que querem destruir a gente. Por favor, eu tenho minha família, minha mãe, minhas irmãs, tenho meu lado pessoal, peço que não fiquem propagando", afirmou ele, que mais tarde desativou o Instagram.

MC Hariel é uma das principais promessas da cena paulista e tem mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ele ficou conhecido por músicas como Tempo Perdido, Maresias e Vou Buscar, entre outras, além de estar no Poesia Acústica #7 e integrar o elenco da Kondzilla.

O vídeo mais visto, com 245 milhões de views até esta esta terça, é uma parceria com MC Don Juan na música Lei do Retorno. Assista.