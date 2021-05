MC Kevin fazia sexo e caiu ao tentar fugir de flagra da esposa, diz testemunha

A modelo Bianca Domingues e o funkeiro Victor Elias Fontenelle afirmaram, durante depoimento prestado à polícia, que MC Kevin caiu enquanto fazia sexo com a moça na varanda. Receoso que a mulher chegasse e flagrasse a traição, ele teria tentado pular para a janela de baixo. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

No depoimento, as duas testemunhas afirmaram que estavam com Kevin no quarto 502 de um hotel no Rio de Janeiro. O funkeiro estava hospedado em um outro quarto, no apartamento 1302, ao lado da esposa.

Ao delegado, eles afirmaram que Mc Kevin e Vitor passeavam no calçadão quando conheceram Bianca em um quiosque, na tarde de domingo (16). Os três, então, seguiram para a suíte.

Ainda no depoimento, os dois contaram que um terceiro amigo, que trabalhava na produção dos shows de MC Kevin, tentou entrar no quarto, mas foi impedido.

A mulher do artista, a advogada Deolane Bezerra, procurava pelo marido através de ligações e mensagens, mas não chegou a deixar o apartamento.

Kevin caiu de uma altura de pelo menos 18 metros. Socorrido por equipes do quartel do Corpo de Bombeiros do bairro, o jovem de 23 anos foi levado ao hospital, onde morreu momentos depois.

Ao total, oito testemunhas já foram ouvidas no inquérito. Além da modelo, do amigo e da mulher da vítima, amigos e homens que trabalham na equipe da produção de shows do artista prestaram declarações como testemunhas.

Algumas das pessoas citaram que o funkeiro ingeriu drogas e bebida alcoólica durante o fim de semana, e um exame toxicológico no corpo do artista foi solicitado a profissionais do Instituto Médico Legal (IML).