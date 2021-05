MC Kevin ostentava vida de luxo, mas tinha dívidas até com conta de energia

Os milhões de seguidores de MC Kevin acompanhavam uma rotina de luxo, com mansão, jóias, carrões, roupas de grife e viagens para o exterior. No entanto, após uma consulta ao Serasa, é visto que o funkeiro acumulava dívidas: além de um financiamento bancário, o jovem possuía três pendências com a Enel, a companhia de energia elétrica de São Paulo, e ainda um processo judicial de uma clínica médica por sua mãe ter emitido um cheque sem fundos.

O cantor morreu no último dia 16 no Rio de Janeiro após cair da varanda de um hotel de luxo na Barra da Tijuca. Antes do acidente, ele gastou cerca de R$ 1,5 mil numa barraca de praia onde estava com amigos e uma garota de programa.

De acordo com o jornal Extra, a dívida bancária do cantor foi feita em 22 de março deste ano, após realizar um empréstimo de R$ 122.731,00. Na garagem, o único carro no nome dele era uma Land Rover Evoke azul, fabricada em 2017, cujo valor de mercado gira em torno de R$ 170 mil.

Os débitos de Kevin com a Enel são mais antigos e datam de três períodos: 29 de dezembro de 2018 e 2 de janeiro e 18 de março do ano seguinte. A dívida dele com a companhia de energia elétrica é de R$ R$ 497.

Kevin também é cobrado na Justiça pela GRB Clínica Médica Ltda. Na ação, divulgada pelo Extra, a empresa alega que recebeu um cheque sem fundos no valor de R$ 8 mil da mãe de Kevin, Valquíria Nascimento, em 20 de julho do ano passado, de uma conta conjunta cujo titular era o cantor.