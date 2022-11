MC Mirella é flagrada beijando ex-noivo de Sthe Matos em festa; assista

Parece que chumbo trocado não dói para MC Mirella. Quase um ano após o fim do programa A Fazenda, onde o seu ex-marido Dynho Alves, teve uma leve aproximação com a influenciadora baiana Sthe Matos, a cantora de funk resolveu pagar na mesma moeda.

A artista foi flagrada beijando Victor Igoh, ex-noivo de Sthe Matos, durante uma festa de aniversário do empresário, em Salvador, nesta segunda-feira (21). O beijo foi motivo para que fãs de Mirella 'shippassem' o futuro casal.

O vídeo, que foi compartilhado por várias páginas de fofocas no Instagram, mostra Mirella agarrada com Victor na festa, em clima de romance. Em outro momento, é possível observar a funkeira dançando coladinha com o empresário baiano.

Amizade em 'A Fazenda'

Em 2021, Dynho e Sthe foram confinados em A Fazenda. Os dois iniciaram uma amizade verdadeira, mas em um determinado momento, a situação foi esquentando. A influenciadora baiana contou que apalpou a parte íntima do amigo na piscina, mas tudo não passou de amizade.

Quando os dois saíram do confinamento, descobriram que os respectivos relacionamentos estavam encerrados. Na época, fãs de Mirella e Victor Igoh aguardavam uma possível ficada entre os dois, mas o tatuador revelou que não faria isso. MC Mirella, por sua vez, apagou as tatuagens que fez para Dynho Alves.