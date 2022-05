'Me fez enxergar a mulher que eu era', diz Deolane sobre MC Kevin em carta aberta

A advogada e influencer Deolane Bezerra abriu o coração em uma carta aberta em homenagem ao marido, MC Kevin, que morreu após cair da varanda de um hotel em maio do ano passado, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (16) completa um ano da morte do funkeiro.

No texto publicado no Instagram, Deolane conta como se sentiu ao receber a notícia da morte do marido e lembrou das lições deixadas por ele. "Kevin foi e sempre será o menino que mudou a minha vida em todos os sentidos e vou ser eternamente grata por isso, ele me ensinou que devemos amar e nos doar na mesma proporção que devemos respeitar os nosso limites, o nosso sexto sentido e os avisos vindos do céu pelo nosso querido e amado Deus", escreveu.

Ainda no texto, a influencer, que agora também é cantora, citou uma passagem bíblica e agradeceu a passagem do jovem em sua vida.

"Kevin sempre me enalteceu e muitas vezes vezes me fez enxergar a mulher que eu era, mesmo com Seus erros me ensinou muito sobre amor, principalmente amor ao próximo! A sua passagem pela terra foi curta mas nos deixou muitos ensinamentos", disse.

Mais cedo, a viúva do cantor contou que iria até o cemitério levar flores. "Quero ir lá no cemitério, levar flores, que eu acho algo bem superficial, mas é o que a sociedade gosta, né? Eu não estou lá constantemente porque, para mim, ele está dentro do meu coração. Ele não está ali. Mas creio que é um ato simbólico", disse em entrevista recente ao g1.