'Me tornei representante da luta política por afirmação', diz Daniela

Daniela Mercury sabe o poder que tem. Conhece bem o alcance de sua voz - e de qualquer posicionamento que assuma. Por isso, nesse Carnaval, decidiu assumir ainda mais esse poder.

"Bem-vindos ao Carnaval que respeita a todos. Aqui, vocês podem ser o que quiserem", afirmou a cantora, logo que subiu no trio do bloco Crocodilo, na noite deste domingo (23), no circuito Barra-Ondina. Ela emendou a saudação com as músicas Proibido Carnaval e Maimbê Dandá.

Mais cedo, Daniela tinha falado sobre sua representatividade - em 2020, o tema do Carnaval dela é Arte da Resistência. "Eu me tornei uma representante da importância da luta política por afirmação. Eu e Malu transformamos o Brasil em um lugar onde é possível falar sobre sexualidade", explicou, em entrevista pouco antes de comandar o trio Rainha.

Com um figurino inspirado na obra de arte de J. Cunha, Daniela justificou sua escolha dizendo que é parte dessas cores, dessa força. "Queria estar forte, uma mulher poderosa, uma LGBTQI+", disse.

Além de ser cantora, compositora e diretora de suas apresentações, foi Daniela quem criou suas roupas para a folia deste ano. "Eu sou a Rainha do Arco-Íris, vocês sabem, né?", disse, mostrando o vestido preto e amarelo com uma saia colorida. "Eu sou uma inventora. Gosto de criar e, enquanto eu estiver viva, vocês vão me ver assim", afirmou.

Entre os foliões, muitos acompanhavam Daniela há anos. "Eu sou fã dela há tanto tempo que até perdi as contas. Todas as vezes trago um presente para ela, porque acho que esse é nosso dever de fã", explicou a doméstica Renilda dos Santos, que tinha levado uma toalha com o nome da cantora gravado.

Já o fisioterapeuta Geraldo Melo, 30, e o arquiteto Antonyone Pereira, 27, saíram de Maceió para vê-la. "Ela é mesmo a rainha. É a única axé raiz", disse Antonyone.

Há quatro anos, eles desfilam no Crocodilo. "Ela tem um público fiel. Ela dá a cara a tapa. É a própria resistência", completou Geraldo.

Os empresários Jorge Santana, 45, e Jair Oliveira, 46, acompanham a cantora desde que ela veio para a Barra, há mais de duas décadas. "Somos um casal há 20 anos e estamos com ela desde o início", contou Jair.

Para Jorge, a Rainha do Axé é uma artista "ímpar". "Ela tem conteúdo e está à frente de seu tempo".