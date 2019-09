MEC anuncia liberação de R$1,2 bi para universidades e institutos federais

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o desbloqueio de R$ 2 bilhões no orçamento da pasta. Desse montante, 58% (cerca de R$ 1,2 bilhão) serão destinados para universidades e institutos federais.

De acordo com o ministro, o desbloqueio passa a valer imediatamente. Os recursos também vão ser utilizados para a compra de livros didáticos, exames da educação básica e pagamento de bolsas da Capes. Apesar disso, cerca de R$ 3,8 bilhões ainda estão congelados no MEC.

No Twitter, o ministro comentou sobre a liberação dos recursos.

O DESCONTINGENCIAMENTO (não foi corte) começa hoje, conforme venho falando há 6 meses. Serão liberados R$ 2 bilhões. Haverá uma coletiva de imprensa 10:30. Será que os marinhos ou os frias vão mandar seus empregados admitir que "erraram"? — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) September 30, 2019

Os recursos impactam diretamente no orçamento discricionário (despesas com luz e água, por exemplo). O contingenciamento de 30% do orçamento discricionário do MEC foi anunciado no fim de abril por Weintraub.

O MEC vai receber, ainda, R$ 1 bilhão do fundo da Lava Jato, criado a partir de multas pagas pela Petrobras para evitar processos nos Estados Unidos por causa do esquema de corrupção na estatal. Mas a pasta ainda fazer uma solicitação oficial para receber esses recursos.