MEC divulga edital do Sisu 2021; veja cronograma

O edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021 foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira (11). As inscrições começam 6 de abril e encerram no dia 9 do mesmo mês. O resultado será divulgado em 13 de abril.

O Sisu seleciona candidatos a vagas em universidades públicas por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As notas do Enem 2020, que foi adiado de novembro da janeiro por conta da pandemia, serão divulgadas em março. Isso fez com que o governo também adiasse o período de inscrições do Sisu para que a nota do Enem da edição mais recente pudesse ser usada.

Outros programas de acesso ao ensino superior, como o de bolsas em universidades privadas (Prouni) e o de financiamento de mensalidades (Fies), abriram inscrições em janeiro e a seleção ocorre por meio da nota de edições anteriores do Enem.

As inscrições para o Prouni foram encerradas em 15 de janeiro e a seleção já está na segunda chamada.

As inscrições para o Fies também já foram encerradas. Os resultados foram divulgados em 3 de fevereiro e, agora, os selecionados têm até 18 de março para comprovarem as informações prestadas.