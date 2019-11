MEC publicou 'spoiler' de redação do Enem quatro dias antes da prova

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano pegou estudantes e professores de surpresa. Muitas apostas eram nas áreas da saúde, meio ambiente, educação e tecnologia. O tema escolhido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi "Democratização do acesso ao cinema no Brasil". Entretanto alguns perceberam um "spoiler" publicado pelo Ministério da Educação (MEC).

Na última terça-feira, 29, o Ministério assinou uma parceria assinada com a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) para incentivar cinemas acessíveis a surdos, cegos e autistas. O MEC publicou a ação na página oficial no Instagram, em meio a diversas publicações sobre o Enem 2019.

Nos comentários, alguns jovens demostraram ter entendido a postagem como uma dica sobre o tema da redação do Exame. "Gente, será que a redação pode ser algo relacionado a cultura? Olha essa postagem sobre filme e hoje eles postaram um storie sobre música, será???", comentou uma jovem. "Ora ora o tema seria uma educação inclusiva ?", questionou outra. "Entendi o recado", "Contém spoiler" e "Já tô criando paranoias aqui" foram outros cometários.

Após a divulgação oficial da temática, por volta das 15h30min deste domingo, outros estudantes perceberam o "spoiler" e o assunto viralizou em grupos.

Cinemas acessíveis

De acordo com o Ministério, a Fundaj disponibilizará 20 filmes nacionais com produção de acessibilidade comunicacional, o que inclui fone com audiodescrição para cegos e pessoas com baixa visão, além de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e legenda para surdos e ensurdecidos. "O projeto é voltado para unidades da Federação que queiram implementar a iniciativa em seus cinemas e outros tipos de espaços públicos. As produções, inclusive em formatos de desenho, atendem públicos de todas as idades".

O projeto prevê também a adaptação de salas de cinema para o público autista. A ideia é que o ambiente tenha som e luzes reduzidos. Já para os cegos, a proposta é possuir entradas com maquetes em braille. Isso facilitaria a identificação dos lugares e das saídas de emergência.

A ideia do cinema acessível é baseada na experiência de sucesso da Fundaj em Pernambuco. Desde 2017, a sala de cinema da fundação oferece sessões inclusivas para pessoas com deficiências sensoriais. Mais de 3,5 mil pessoas já assistiram produções nacionais com acessibilidades.