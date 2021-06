Mecânico é flagrado arremessando cachorro pela janela do carro na Estrada do Derba

Um mecânico de 39 anos, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado arremessando um cachorro da janela de seu carro, na BA-528 – conhecida como Estrada do Derba. No momento do fato, na última quarta-feria (23), uma viatura da Polícia Militar e uma da Deam estavam passando pela região e ele acabou sendo conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi.

As equipes policiais encontraram o responsável pelo possível abandono do animal em uma oficina mecânica na Estrada Velha de Periperi e o levaram à delegacia. No local, ele negou ser o tutor do animal, mas confirmou ter jogado o cachorro na via pública, a fim de afastá-lo de sua residência. O cão, apesar de muito magro, não tinha nenhuma lesão aparente.

Ainda assim, embora não se trate de uma especialidade da unidade, foi instaurado inquérito para apuração dos fatos. Por iniciativa da delegada titular Iola Nolasco, a Deam entrou em contato com o Abrigo de Animais Adão e Cão, em Vila de Abrantes, distrito de Camaçari, que acolherá o cachorro.

Na Polícia Civil, não há restrições de especialidade ou localização para o registro de ocorrências. Assim, a orientação aos servidores é a de registrar o fato ainda que ele não tenha ocorrido dentro de sua área de alcance territorial – bastando remeter o documento à unidade mais apropriada.