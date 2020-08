Mecânicos se deparam com cobra jararacuçu dentro de caminhonete na Bahia; veja vídeo

Uma cobra jararacuçu foi resgatada por bombeiros 17º Grupamento de Bombeiros Militar, na manhã desta quinta-feira (6) em Barreiras, Oeste da Bahia. A víbora, que foi encontrada dentro do motor de uma caminhonete, é responsável por 90% dos ataques com envenenamento no Brasil.

Mecânicos realizavam a manutenção no carro, por volta das 9h50, quando perceberam o animal no filtro de ar. Surpresos com a situação, eles acionaram os bombeiros para realizar a captura.

De acordo com a equipe que atuou na ocorrência, a jararacuçu tinha cerca de 1,5 metro e estava agitada. Utilizando equipamentos de captura, os militares colocaram a cobra em uma caixa própria para o transporte e a levaram de volta para a natureza.