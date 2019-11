Medalhista olímpica no vôlei, Virna faz sessão de autógrafo em salão imobiliário

Os fãs de vôlei já podem anotar na agenda. Neste sábado (23), a medalhista olímpica Virna Piovezan, bronze nos Jogos de Atlanta (1996) e Sidney (2000), estará em Salvador para uma tarde de autógrafos e fotos durante a programação do Salão Imobiliário, da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA). A previsão é que atleta esteja no evento no período da tarde.

O evento tem entre imóveis em construção, lançamentos e lotes, desde opções econômicas até alto padrão, acontece esse ano no 2º piso do Shopping da Bahia na Alameda Jenner Augusto, começando na quinta-feira (21) e seguindo até o domingo (24).

O acesso ao evento é gratuito. A 12ª edição do Salão Imobiliário da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi) começou nesta quinta-feira (21) e segue até domingo, no 2º piso do Shopping da Bahia. O evento oferece oferta de mais de 3.700 unidades com condições facilitadas para todos os tipos de orçamentos e necessidades.

Essa edição traz oferta de imóveis voltados aos novos perfis de consumidores mais preocupados com questões como a sustentabilidade, além das famílias que assumiram formatos mais diversos. No total, participam do Salão 16 construtoras com quase 40 empreendimentos.