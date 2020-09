Médica baiana, Analuzia Moscoso estará em congresso virtual que seria na Irlanda

A médica baiana Analuzia Moscoso estaria em Dublin, na Irlanda, se não fosse a pandemia do novo coronavírus. Por lá, participaria do Congresso Internacional de Obesidade, o ECOICO 2020, que, em respeito à situação atual, cancelou o evento presencial e será totalmente online, através de uma plataforma que discutirá os desafios no combate à obesidade. O congresso, que começou hoje, seguirá até o dia 4 de setembro.

Leia mais no Alô Alô Bahia

Analuzia está acompanhando os painéis através de seu consultório, em Salvador. Em conversa com o Alô Alô Bahia, garantiu que está se adaptando a atual realidade para absorver todo o conteúdo.