Médica de Nova Soure é o 80º caso confirmado de coronavírus na Bahia

Uma médica do município de Nova Soure, no interior da Bahia, é o 80º caso confirmado de coronavírus no estado. A informação foi divulgada pelo prefeito do município, Luís Cássio Souza Andrade, o Cassinho, em um vídeo no Instagram.

No mesmo vídeo, o secretário municipal da Saúde, Ernesto da Costa Lima Junior, informou que a médica atendeu por três dias na cidade. "Já mantivemos contato com a doutora, a paciente, e todos os pacientes que estiveram com ela serão monitorados", explicou o secretário. A equipe que trabalhou com ela, e estava em isolamento social, passará para o isolamento domiciliar.

"Fiquem em casa, nao saiam de casa nesse período. Todos aqueles que tem esse tipo de sintoma tem que ficar em isolamento social", alertou Ernesto.

O prefeito da cidade reforçou o pedido e pediu apoio da Polícia Militar. "Aquele cidadao que nao quiser obedecer será coercitivamente obrigado a obedecer. Lembro e peço compreensão de todos: fiquem em casa e nos ajude para que possamos ajudar nosso povo", disse.