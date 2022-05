Médica, miss e defensora de animais: o novo affair de Murilo Huff

Ex da cantora Marília Mendonça, Murilo Huff, ao que tudo indica, encontrou um novo amor na figura da médica Nicole Melo. A própria equipe do sertanejo já confirmou a informação, revelando que os dois estão "se conhecendo melhor".

No entanto, se a ex do também cantor era uma grande estrela nacional, Nicole é anônima. Nascida em Goiás, ela tem 27 anos e é dermatologista.

De acordo com o jornal Extra, a médica tem duas irmãs e um irmãozinho. Além da área de saúde, ela também atua como modelo, posando para diversos ensaios de marcas de roupas e também moda praia.

Além disso, ela já foi considerada "miss" na sua faculdade. Em 2017, ela venceu um concurso de beleza na instituição onde estudou medicina.

A jovem também gosta de viajar. Em seu Instagram, há fotos em destinos como São Paulo, Lençóis Maranhenses, Cidade do Cabo (África do Sul), Santiago (Chile) e Miami (Estados Unidos).

A médica também é defensora dos animais, informa o Extra. São comuns publicações delas ao lado dos próprios pets, ou divulgando campanhas de adoção ou em benefício dos bichinhos. Há registros até da cachorrinha da médica participando de um ensaio de moda.

"Eu não suportaria viver sabendo que deixei meus cães para trás. Eles são nossa família também. Para mim, são presentes de Deus, seres iluminados que ensinam o que é amor e o que é amar", comentou ele, numa postagem, ao compartilhar imagens de pessoas regatando seus petes após os estragos feitos por um furacão no México.