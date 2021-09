Médico atendia criança no momento em que foi assassinado; Polícia analisa imagens

Imagens da câmara de segurança da clínica onde o médico Júlio César de Queiroz Teixeira, de 44 anos, trabalhava, mostraram os momentos que precederam seu assassinato, no munícipio de Barra, no oeste da Bahia.

Nas imagens divulgadas pela TV Bahia, é possível ver que às 08h28, a recepção da clínica, localizada na Rua Cardeal da Silva, no bairro Rosário, está cheia de crianças e adultos. Neste momento, um homem usando camisa comprida, calça jeans e capacete de motociclista sobe as escadas. Ele vai direto para a sala do pediatra Júlio César. Poucos momentos depois, começam os disparos e as pessoas começam a correr.

Em seguida, o atirador deixa a sala com a arma em punho e segue para as escadas. Logo depois, uma criança, que era atendida pelo médico no momento do crime, deixa a sala abraçada com uma mulher. Outra mulher usando um jaleco também sai de dentro da sala.

Criança acompanhada de uma mulher deixa a sala após presenciar o assassinato do pediatra Júlio César (foto: reprodução)

Segundo a Polícia, Júlio César recebeu quatro tiros: na cabeça, no pescoço, no braço e no peito. Ele foi socorrido às pressas por outros funcionários da clínica e levado para o Hospital de Irecê, mas não resistiu.

Ainda de acordo com informações policiais, um segundo homem esperava o atirador na frente da clínica em uma motocicleta, onde fugiram. As investigações continuam, mas a polícia ainda não sabe o que motivou o crime.