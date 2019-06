Médico baiano bate carro e morre atropelado enquanto fotografava acidente em SP

O médico baiano Diogo Edno Xavier Trindade, de 37 anos, morreu em acidente de carro na Rodovia Assis Chateaubriand entre os municípios de Olímpia e Guapiaçu em São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de SP Diogo passava pela rodovia quando tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu.

Quando retornou para a faixa ele acabou colidindo na lateral de um veículo. A colisão, segundo o registro policial, foi leve e causou apenas avarias nos veículos. Diogo e o outro motorista desceram dos carros e foram para o acostamento para fazer fotos dos carros para registrar a ocorrência. Nesse momento, o médico foi atropelado por outro veículo que passava pela via.

O resgate foi acionado, mas o médico não resistiu e morreu no local do acidente. Os outros dois motoristas não ficaram feridos. O corpo de Diogo Edno Xavier Trindade foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto. O corpo do médico foi sepultado neste domingo (16) na cidade baiana de Érico Cardoso, no Centro-Sul do estado.