Médico baiano de 24 anos morre em acidente de carro na região da Chapada

O jovem médico Hermínio Vitor Amaral de Aguiar, de apenas 24 anos, morreu de forma trágica na madrugada desta quinta-feira (24), após um acidente automobilístico no percurso entre as cidades de Rui Barbosa e Itaberaba, na região da Chapada Diamantina.



Vitor, como gostava de ser chamado, era natural de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e se formou em Medicina na Universidade Salvador (Unifacs).



O rapaz, que já colaborou com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e a Maternidade José Maria de Magalhães Neto, em Salvador, trabalhava atualmente na Prefeitura de Ibiquera, a qual divulgou nas redes sociais uma nota de pesar pela perda: “Com imensa tristeza comunicamos o falecimento do Dr. Hermínio Vitor. A Prefeitura de Ibiquera manifesta seu apoio e condolências a familiares e amigos(as), bem como agradece a todos os serviços prestados ao município.”

(Foto: Reprodução)

O prefeito de Ituaçu, Phellipe Brito, lamentou a partida do amigo. “Vitão, gratidão pela sua alegria e pela amizade. Cumpriu sua missão levando alegria e um astral lá em cima para todos. Descanse na eternidade”, declarou ele, numa publicação no Instagram.

Vitor era filho de Hermínio Aguiar e de Sandra Rúbia Matos Amaral (foto abaixo), e irmão da servidora federal Lívia Amaral Flores, que antes de se tornar funcionária pública, foi advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Vitória da Conquista.

Por conta disso, a OAB local também manifestou profundo pesar pelo falecimento do médico, e prestou condolências aos familiares e amigos.

O velório de Vitor acontece das 6h às 14h dessa sexta-feira (25), na sede da própria OAB de Conquista, na Rua Rotary Club, 103, Centro. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Memorial das Acácias, em Vitória da Conquista.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia