Médico classifica saída de Trump do hospital como 'insana' e 'teatro político'

Um médico assistente do Walter Reed Medical Center criticou duramente a saída que o presidente dos EUA Donald Trump fez neste domingo (5). Com covid-19, Trump saiu para uma volta de carro para cumprimentar apoiadores do lado de fora. O doutor James Phillips classificou a atitude como "insana" e uum "teatro político", afirmando que Trump colocou vidas em risco.

Trump deixou o hospital militar em um carro preto. Sentado no banco de trás, ele passou acenando aos apoiadores, que estão fazendo uma espécie de vigília no local desde que o presidente foi levado para lá por conta da covid-19. Depois, ele retornou à unidade médica, que tem acomodações exclusivas para o presidente.

"Cada pessoa no veículo durante aquele 'passeio presidencial' completamente desnecessário agora tem que ser colocada em quarentena por 14 dias", escreveu o médico no Twitter. "Eles podem ficar doentes. Eles podem morrer. Por teatro político. Comandados por Trump para colocar suas vidas em risco por causa do teatro. Isso é loucura", acrescentou.

"Esse carro presidencial não é apenas à prova de balas, mas hermeticamente selado contra ataques químicos. O risco de transmissão de covid-19 no interior é tão alto quanto fora dos procedimentos médicos. A irresponsabilidade é surpreendente", continuou.

O porta-voz da Casa Branca, Judd Deere, afirmou que a saída foi considerada "segura" pela equipe médica que acompanha Trump.

"As devidas precauções foram tomadas na execução deste movimento para proteger o presidente e todos aqueles que o apoiam", afirmou.

O presidente Trump anunciou que estava com a covid-19 na sexta (2). A mulher dele, Melania, também está com a doença, mas não foi hospitalizada. Já Trump foi para o hospital no dia seguinte.

Os médicos afirmam que Trump está com melhora no quadro clínico e pode ter alta hoje ou amanhã, para ser monitorado em casa.

O presidente, que é candidato à reeleição, contraiu a doença a um mês das eleições, que disputa com o democrata Joe Biden.

Durante todo período da pandemia, Trump minimizou a covid-19. Apareceu frequentemente em eventos sem máscara, inclusive rallys de campanha com muita gente.