Médico de 78 anos morre de covid-19 em Barreiras

O médico Giltamar da Silva Gomes, 78 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (23) com covid-19 em Barreiras, no oeste do estado. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Oeste desde o dia 11 deste mês, mas não resistiu.

Giltamar era parte da equipe de obstetrícia do Hospital da Mulher em Barreiras. No começo de julho, com os primeiros sintomas, se afastou no dia 7 deste mês para buscar tratamento. Ele trabalhou por mais de 25 anos em Barreiras, atuando também no Hospital Municipal Eurico Dutra e no próprio Hospital do Oeste, onde era plantonista.

O médico morava em Ibotirama e viajava diariamente para trabalhar. Ele deixa três filhos. "Neste momento de dor e tristeza, nos unimos em oração aos familiares, servidores do Hospital da Mulher, demais profissionais da saúde e amigos do Dr. Giltamar Gomes, desejando força e consolo, pedindo a Deus que conforte o coração de todos", diz nota de pesar assinada pelo prefeito Zito Barbosa.

O Hospital do Oeste também lamentou a morte do médico, que trabalhava na unidade desde 2007. “Era muito generoso e carinhoso com a equipe, sempre atencioso, com seu jeito irreverente, conquistava a todos”, diz Ligia Sabatine, coordenadora do centro obstétrico.