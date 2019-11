Médico descobre família de baratas vivendo dentro da orelha de um paciente

Um homem de 24 anos, identificado pelas iniciais LV, foi a um pronto-socorro na cidade de Huiyang, na China, queixando-se de forte dores no lado direito da cabeça. Ao fazer o exame, o médico descobriu a causa do desconforto do chinês: uma família de pequenas baratas vivendo no ouvido direito, de acordo com reportagem do "Daily Mirror".

"Ele dizia que a cabeça doía muito e ele sentia como que algo arranhando ou rastejando por dentro. Eu descobri mais de 10 filhotes de baratas vivendo por dentro do canal auditivo de LV. Todos caminhavam no local", contou o otorrino Zhong Yijin.

Todos os insetos foram retirados. LV apresentou leves ferimentos no ouvido que servia de moradia para as baratas, que eram de uma espécie alemã.

A imprensa local noticiou que LV costumava deixar pacotes de alimentos na cama, o que atraía baratas.