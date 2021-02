Médico do Bahia explica situação de Gilberto e outros atletas

Depois do empate com o Atlético-MG, por 1x1, na noite deste sábado (13), o Bahia vai ter uma semana para se preparar para o próximo compromisso. O Esquadrão entra em campo agora no próximo sábado (20), quando visita o Fortaleza, no Castelão, em mais um duelo direto contra a degola.

Além de afinar a parte tática e estratégias para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti quer utilizar o tempo para recuperar os jogadores que não estão disponíveis.

Logo após o jogo contra o Atlético-MG, o médico do tricolor, Luiz Sapucaia, atualizou a situação de alguns jogadores. Confira:

Gilberto

O Gilberto sentiu durante o treino um leve desconforto na parte posterior da coxa. Nós decidimos poupá-lo e fazer exame que deu um discreto estiramento de grau 1. Preferimos não colocar no jogo para não abrir, ele já está em tratamento e pode voltar no próximo jogo.

Zeca

Zeca, durante o treino, sentiu desconforto na posterior da coxa e adutor, fizemos exame de imagem, o resultado vai sair amanhã, e deve ter estiramento também.

Thiago e Edson

Vamos fazer os exames cardiológicos para liberar os atletas, Edson deve demorar um pouco mais, teve uma sintomatologia um pouco mais exacerbada, mas Tiago, se os exames derem bom, vai ser liberado. Edson nós vamos aguardar a avaliação do infectologista.

Além dos citados por Sapucaia, o volante Ramon, o lateral João Pedro e os atacantes Alesson e Fessin estão isolados por conta da covid-19. Já o zagueiro Anderson Martins foi liberado para tratar questões pessoais.

Por outro lado, o meia Daniel volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.