Médico é encontrado morto em hospital na Bahia; suspeita é de overdose medicamentosa

O médico José Mauro Badaró Cardoso, de 37 anos, foi encontrado morto na sala de descanso do Hospital Municipal Josefa Monteiro, em Caém, no norte da Bahia, na noite desta quarta-feira (27).

De acordo com o registro da Polícia Civil, José Mauro teria morrido em decorrência de uma overdose medicamentosa.

A Delegacia Territorial de Jacobina vai apurar as circunstâncias da morte do médico. Foram expedidas as guias de perícia e remoção, e os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão definir a causa da morte.

Procurada, a Prefeitura de Caém não se posicionou até o momento desta publicação.

José Mauro era casado e deixa esposa e filho. Não há informações sobre seu sepultamento.

Overdose medicamentosa

Além do caso de José Mauro, a Bahia registrou outra morte de médico com suspeita de overdose medicamentosa neste mês de julho. No último dia 17, o médico Heitor Wagner Silva Oliveira foi achado morto no hospital onde trabalhava, em Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina.

De acordo com a Polícia Civil, os laudos vão definir se a morte de Heitor Wagner foi proposital ou acidental.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial da cidade, que realizou perícia no hospital e removeu o corpo do médico para o Instituto Médico Legal (IML).

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) lamentou o falecimento e informou que aguarda mais informações das autoridades locais sobre a causa da morte. "Inicialmente, entende pelas informações disponíveis, que o infeliz evento deriva de morte súbita de causa não divulgada até o momento. De toda sorte, trata-se de profissional de reconhecimento na região em que atuava e morto no pleno exercício da sua profissão", diz nota.

A Prefeitura de Paramirim, cidade onde Heitor nasceu, também emitiu nota nas redes sociais lamentando a perda.