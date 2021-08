Médico é investigado por importunação sexual de pacientes em Salvador

Um médico de 74 anos, de identidade não revelada, teve prisão preventiva solicitada à Justiça pelo crime de importunação sexual contra mãe e filha em uma clínica de dermatologia, no Canela, no dia 16 de agosto. As vítimas registraram ocorrência na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), que instaurou inquérito para apurar a denúncia de assédio na ocasião.

De acordo com informações da Polícia Civil, ele teria apalpado as nádegas de uma das mulheres, de 40 anos, chegando a rasgar sua roupa, além de forçá-la tocar no orgão genital dele. As vítimas foram ouvidas e apresentaram gravações em áudios que comprovaram o assédio. O material foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). O procedimento já foi concluído, com a prisão preventiva do suspeito solicitada à Justiça pelo crime de importunação sexual.

Em nota ao portal AratuOn, o Instituto de Dermatologia e Alergia da Bahia informou que foi surpreendido nesta quarta-feira (25) por denúncias de importunação sexual contra um médico do seu corpo profissional, divulgadas pelos veículos de comunicação. O instituto ainda afirmou que afastou o médico das funções até a conclusão das investigações.

"A clínica informa ainda que repudia toda forma de assédio e que ao longo dos mais de 50 anos de sua história sempre zelou pela qualidade do atendimento e pelo bem-estar dos seus pacientes", diz a nota.