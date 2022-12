Médico e paciente trocam socos em clínica por demora no atendimento; vídeo

Uma clínica particular de Porto Seguro, no Sul da Bahia foi palcco de uma briga envolvendo médico e paciente. Segundo a TV Bahia, a confusão, ocorrida nesta quarta-feira (7) foi motivada por uma suposta demora no atendimento.

Em nota, a Med Clínica explicou que o paciente aguardava a realização de exames, feitos por ordem de chegada. Revoltado com a normal, ele partiu pra cima do profissional de saúde, xingando-o e, posteriormente, agredindo-o fisicamente.

Um vídeo feito por testemunhas mostra a confusão. Nas imagens, os dois aparecem se agredindo, enquanto outras pessoas tentam separar a briga. Veja o vídeo abaixo