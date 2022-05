Médico é preso por estupro de vulnerável em Salvador

Um médico de 38 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, na noite de quarta-feira (18), na Avenida Lucaia, em Salvador. Ele estava sem roupas dentro de um carro, junto com um adolescente de 13 anos.

O flagrante aconteceu durante ações da Operação Visão, realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). “Nossos policiais estavam em rondas no combate aos roubos de veículos na capital, quando foram surpreendidos por um alarme de uma loja disparando. Ao entrar no estacionamento, identificamos um carro com uma movimentação estranha. O médico e a menor estavam sem roupas, na presença de uma mulher, de 18 anos”, explicou o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo.

Segundo a polícia, a mulher foi responsável por levar a menina para os atos sexuais. Conduzido para a DRFRV, o homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Já a mulher, foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Derrca), sendo autuada em por corrupção de menor. A vítima também foi conduzida à unidade, para acolhimento psicossocial.