Médico morre após choque durante sessão de fotos na véspera do casamento

O médico Denis Ricardo Faria Gurgel, de 31 anos, morreu depois de receber uma descarga elétrica em Cariri do Tocantins (TO) na quinta-feira (29). Ele estava fazendo uma sessão de fotos com a noite às marges de uma represa quando aconteceu o acidente.

Segundo o G1 Tocantins, os noivos estavam com a cerimônia de marcada para hoje, em Gurupi.

Depois do acidente, os bombeiros foram chamados e já encontraram Denis sem vida. A noiva contou que durante a sessão de fotos, eles simularam uma pescaria, mas um dos anzóis ficou preso a um fio de energia.

O médico foi retirar o anzol e acabou colocando as duas mãos no fio, levando um choque. A noiva e o fotógrafo que fazia o ensaio presenciaram a cena.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas também já encontrou a vítima sem vida. Os bombeiros verificaram que o fio que causou o choque não tinha camada de proteção em alguns pontos.

Denis era servidor da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Gurupi. "Prestativo e sempre educado, Denis era muito querido pelos colegas de profissão e também pelos pacientes. Sua morte prematura deixa todos consternados e de luto, por esta grande perda", disse a prefeitura em nota.