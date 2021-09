Médico negacionista morreu de covid-19, e dado foi omitido, diz revista

O pediatra Anthony Wong morreu em 15 de janeiro deste ano, aos 73 anos. Na época, foi dito que ele havia se internado com úlcera gástrica e hemorragia digestina, sofrendo uma parada cariorrespiratória depois. Dados da intenação do pedriatra mostram que ele foi internado com sintoma da covid-19, e a infecção foi confirmada por exame. A informação foi omitida do atestado de óbito, segundo a revista Piauí, que teve acesso aos documentos.

Wong era um médico tradicional de São Paulo que ficou popular entre negacionistas por desprezar a pandemia e a vacinação. Ele chegou a declarar que o brasileiro tinha imunidade mais alta contra vários tipos de coronavírus, o que não tem qualquer base científica.

No dia 17 de novembro do ano passado, Wong foi internado no hospital Sancta Maggiore do Itaim Bibi, em São Paulo, que faz parte da rede Prevent Senior. Ele contou que estava com sintomas de covid-19, mas disse que vinha se automedicando com medicamentos sem eficácia contra a doença, como a hidroxicloroquina.

O exame PCR comprovou que Wong estava com covid-19. Era a segunda vez que ele pegava a doença. A primeira, em abril de 2020, havia sido, segundo Wong, assintomática.

Prontuário

O prontuário de mais de 2 mil páginas sobre o paciente mostra que Wong autorizou ser medicado com o "kit covid" já no hospital (além da hidroxicloroquina, fazem parte outros dois medicamentos sem eficácia contra a covid, azitromicina e ivermectina). Ele também aceitou receber outros medicamentos experimentais.

Não houve melhora e em 21 de novembro ele foi entubado. A médica responsável por ele era Nise Yamaguchi, que foi interrogada pela CPI da Covid por suspeita de fazer parte de um "gabinete paralelo" da Saúde.

Depois de ser entubado, ele passou a ser tratado com ozonioterapia retal e metrotexato venoso. A ozonioterapia, além de não ter efeito contra a covid-19, também só pode ter uso em testes clíncios em instituições autorizadas, o que não é o caso da Prevent Senior, diz a reportagem.

O médico passou a ter insuficiência renal e foi retirado da intubação, passando pelo procedimento mais inasivo de traqueostomia.

Wong então sofreu uma pneumonia bacteriana que não melhorou. A pneumonia é uma consequência comum a casos de covid em hospitais. O médico acabou sofrendo um choque séptico depois que a infecção se espalhou e morreu de falência de órgãos e parada cardiorrespiratória.

No atestado de óbito, a secretaria de Saúde de São Paulo orienta que a infecção de covid-19 deve ser apontada pelo menos como causa secundária, já que as complicações que levaram à sua morte começaram com essa doença. Isso não aconteceu. O enterro do médico aconteceu sem qualquer das restrições que aconteciam à época para vítimas de covid.

Procurada pela Piauí, a Prevent Senior afirmou que não comentaria casos de pacientes sem autorização da família. A viúva de Wong, Carla, enviou uma nota afirmando que a família não tem qualquer poder para alterar informações do atestado de óbito. Disse ainda que via "com incredulidade a inasão do prontuário".