Médico que morreu quando tentava escapar de incêndio é enterrado em Pernambuco

O corpo do médico Bruno Raphael Coelho, 32 anos, foi enterrado no fim da tarde deste sábado (12), na cidade de Araripina, em Pernambuco. Ele morreu na madrugada da última sexta-feira (11), quando tentou escapar de um incêndio no prédio em que morava, na Barra, em Salvador. Bruno Coelho era médico e fazia residência em pediatria no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce.

Postagem de Bruno em seu perfil no Instagram assim que iniciou a residência (Foto: Acervo Pessoal)

O médico residente Bruno Raphael morreu após cair de um apartamento, no bairro da Barra, na madrugada desta sexta-feira (11). O apartamento do segundo andar do Edifício Kennedy pegava fogo no momento do acidente.



Testemunhas relataram que Bruno estava dormindo quando o incêndio começou. Ao perceber que um dos apartamentos estava pegando fogo, ele foi até a varanda pedir socorro aos vizinhos.



Ele, que estava no terceiro andar, teria tentado escalar até a varanda do quarto andar, mas acabou escorregando e caiu na área da garagem. Bruno morreu na hora. Moradores relataram momentos de terror.

Sobre o acidente, a Polícia Civil, informou que uma ocorrência foi registrada na 14ª DT/Barra, que expediu as guias de remoção cadavérica e de perícia no local. Disse que uma perícia será realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderá indicar as causas do incêndio..



Incêndio

Engenheiro da Codesal, Jorge Palma informou que o incêndio foi no apartamento 202. As partes mais consumidas pelas chamas foram a cozinha e o quarto. "O quarto foi o mais atingido, talvez tenha sido do ar condicionado. Mas com relação à causa, será dada pelo DPT (Departamento de Polícia Técnica). Com relação ao imóvel, não houve danos estruturais, ou seja, laje, pilar, viga. O que houve foi queda do reboco das paredes e destruição da instalação elétrica e hidráulica e houve perda de todos os objetos".