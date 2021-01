Médico que seria o primeiro vacinado em Mutuipe morre antes de tomar vacina

O médico Divaldo Brandão, de 94 anos, servidor do município de Mutuípe, morreu nesta quarta-feira. Divaldo, que era funcionário do Hospital Clélia Chaves Rebouças, seria a primeira pessoa vacinada na cidade. Idoso e profissional da saúde, ele integrava o grupo prioritário e seria o primeiro vacinado como forma de homenagem a seus serviços prestados na cidade. No entanto, morreu antes de receber a vacina.

Em nota, a prefeitura de Mutuípe lamentou a morte do servidor. "É com pesar que a prefeitura Municipal de Mutuípe, comunica o falecimento do servidor Divaldo Brandão (20/01/21). A passagem de Dr. Divaldo, um verdadeiro líder, um exemplo ativo na construção de Mutuípe, um homem que se dedicou por muitos anos a salvar vidas, deixa um legado de alegrias com seu sorriso sempre contagiante. Um profissional de excelência", diz trecho da nota que termina desejando sentimos aos familiares e amigos.

A causa da morte do médico não foi divulgada. Apesar do luto, a vacinação em Mutuípe ocorreu normalmente. O perfil da prefeitura nas redes sociais divulgou imagens dos primeiros vacinados.