Médico reage e morre durante tentativa de assalto

A noite desta quinta-feira (4) ficou marcada para uma família, no Rio de Janeiro. Um médico foi morto após reagir a uma tentativa de assalto, na Zona Oeste da capital carioca.

O profissional Luiz Antônio Ribeiro Nunes, de 61 anos, estava no carro com a esposa e dois netos, quando teve o veículo fechado por um outro automóvel com cerca de quatro homens armados.

Os assaltantes anunciaram o assalto, mas o médico estava armado e reagiu contra os homens. Na tentativa de revidar, os criminosos atiraram contra o veículo do profissional, que atingiu Luiz.

Os quatro saíram do local sem levar nenhum pertence, nem o carro do médico. Luiz Antônio foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).