Médicos descartam necessidade de nova cirurgia para Bolsonaro

A realização de uma nova cirurgia para o o presidente Jair Bolsonaro foi descartada pelos médicos que o acompanharam no Hospital Vila Nova Star. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (4), após a chegada do médico do presidente Antônio Luiz Macedo, que estava nas Bahamas.

De acordo com o documento, a obstrução intestinal do presidente foi desfeita. "O Hospital Vila Nova Star informa que o quadro de suboclusão intestinal do Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se desfez, não havendo indicação cirúrgica. A evolução do paciente clínica e laboratorialmente segue satisfatória e será iniciada hoje uma dieta líquida. Ainda não há previsão de alta".

O boletim é assinado pelos médicos Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Leandro Echenique, Ricardo Camarinha, Antônio Antonietto e Pedro Loretti.