Médicos pedem prioridade na vacinação para pacientes com câncer; Saúde nega

A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) pediu ao Ministério da Saúde que pacientes diagnosticados com câncer de mama e outros tipos de câncer fossem considerados entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. No entanto, a reivindicação, no entanto, não foi atendida.



“Infelizmente, os pacientes foram incluídos no 12º grupo”, lamentou o mastologista Tufi Hassan. De acordo com a SBM, a reivindicação foi feita em função de muitas mulheres terem deixado de realizar exames preventivos ao longo de 2020, por conta da pandemia.



“Sabemos que o momento é grave, mas outras doenças não deixaram de existir depois da Covid-19. Elas continuam presentes e precisam ser tratadas”, destacou.



O médico explicou que não há contraindicações para a vacinação de pessoas que foram acometidas por câncer e já estão curadas da doença, mas fez alertas para quem está em tratamento. Segundo o Dr. Tufi não há impedimento com relação à imunização, mas, para aquelas que estão em quimioterapia, é importante observar o estágio do tratamento. “Para quem vai iniciar um tratamento por quimioterapia, é importante realizar um teste PCR, para confirmar se há presença ou não do coronavírus antes do início do primeiro ciclo”.



“Para quem vai receber a vacina e vai iniciar um novo ciclo de tratamento, o ideal é que o imunizante seja aplicado um dia antes da quimioterapia. Para quem está no fim do tratamento, por exemplo, a um mês de finalizar, o ideal é, realmente, esperar o encerramento para depois ser vacinado”, concluiu Dr. Tufi. O mastologista explica que esse calendário deve ser observado, já que a quimioterapia diminui a imunidade das pacientes.