Medidas de proteção à vida serão adotadas em mais três bairros

As medidas de proteção à vida nos bairros, promovidas pela Prefeitura para conter a disseminação da Covid-19, vai ser realizada em três novas localidades a partir de segunda-feira (22): Paripe, São Caetano e Liberdade – esta última retorna devido ao novo crescimento do número de casos na região. Com isso, saem os bairros de Pituba, São Marcos e Itapuã, e permanecem as medidas em Brotas, Fazenda Grande do Retiro e Pernambués. O anúncio foi realizado pelo prefeito Bruno Reis neste sábado (20) e a iniciativa é válida por sete dias.

“As ações da Prefeitura em Paripe, São Caetano e Liberdade visam diminuir a disseminação do coronavírus, pois o número de casos vem crescendo bastante nesses locais. Nos outros três bairros (Brotas, Fazenda Grande e Pernambués), como os números não estão cedendo, as medidas permanecerão”, declarou o prefeito.

Apenas Brotas, Pernambués e Fazenda Grande do Retiro registram, juntas, cerca de 13 mil casos do novo coronavírus. Já Paripe acumula 2.486 casos, Liberdade possui 2.881 casos e São Caetano apresenta 1.997 contaminações pela Covid-19.

Atividades

As medidas de proteção à vida nos bairros envolvem realização de testes rápidos, distribuição de máscaras, medição de temperatura, higienização e lavagem de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Também são realizadas ações sociais, através dos atendimentos do Cras Itinerante e das equipes de Abordagem Social.

Os pontos de testagem estão localizados na Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas (Paripe), Plano Inclinado Liberdade/Calçada (Liberdade), Escola Municipal Hildete Bahia (Pernambués), Quadra Poliesportiva na Rua Manoel Fernandes (São Caetano) e fim de linha dos bairros de Brotas e de Fazenda Grande do Retiro.