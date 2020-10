Médium condenado por estupros, João de Deus está internado em estado grave

Condenado a mais de 60 anos de prisão por estupros e outros crimes, o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, 79 anos, está internado no hospital Sírio Libanês de Brasília em estado grave. A informação foi divulgada pelo advogado do médium, Van Gualberto, em entrevista ao jornal O Globo.

João de Deus cumpre prisão domiciliar desde abril, em função da pandemia de coronavírus, por pertencer ao grupo de risco de contágio da doença.

Ele foi atendido em um hospital de Anápolis (GO), onde passou por exames após sentir fortes dores no peito e muita fadiga, informou o advogado de defesa Anderson Van Gualberto. Depois, viajou até Brasília em uma UTI móvel.

“O que se sabe é que esse mal súbito está relacionado a problemas cardíacos e problemas gástricos. João está atualmente com 79 anos e 5 meses. Além dos problemas cardíacos, está fazendo tratamento de remissão do câncer que redundou na retirada de 60% do estômago”, disse o advogado ao O Globo.

O médium foi condenado a mais de 60 anos de prisão por estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e posse ilegal de armas de fogo, crimes que ele nega ter cometido.

Até a manhã deste sábado, nem o Ministério Público de Goiás nem o Tribunal de Justiça do estado haviam sido comunicados sobre a internação de João Teixeira, que usa tornozeleira eletrônica e, por determinação judicial, não pode deixar sua residência em Anápolis.