Mega-Sena acumula em R$ 65 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou seis prêmios, na noite deste sábado (10): os concursos 2389 da Mega-Sena; o 2278 da Lotofácil; o 5602 da Quina; o 2246 da Dupla Sena; o 1661 da Timemania; e o 479 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Todos acumularam, exceto a Lotofácil. Confira os números abaixo.

Mega-Sena

A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 16-30-37-39-40-51. Não houve nenhum vencedor e o prêmio acumulou em R$ 65 milhões.

No total, 57 pessoas acertaram 5 números e levaram o prêmio de R$ 69.283,28. Já 3.887 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 1.451,41.

Quina

A Quina teve os seguintes números sorteados: 03-18-31-37-65. Não houve nenhum ganhador e o prêmio acumulou para R$ 1 milhão e 700 mil. Ao todo, 43 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 10.086,58; 4.442 acertaram três números e ficaram com o prêmio de R$ 146,82; e 108.992 apostas ganharama o prêmio relativo a dois números: R$ 3,29.

Dia de Sorte

Os números sorteados foram: 01-05-12-13-15-20-23. Não houve vencedor, então o prêmio acumulou em R$ 600 mil. Foram 32 apostas ganhadoras em seis números (prêmio de R$ 2.782,41); 1.260 apostas ganhadoras em cinco números (R$ 20); e 18.283 apostas ganhadoras em quatro números (R$ 4).

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07-12-16-27-43-47 no primeiro sorteio; 09-10-17-28-44-47 no segundo sorteio. Não houve vencedor e o prêmio acumulou em R$ 12 milhões e 200 mil. No total, 60 apostas acertaram cinco números (prêmio de R$ 3.218,44), 2.858 apostas acertaram quatro números (R$ 77,21) e 48.475 apostas acertaram três números (R$ 2,27).

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 9,2 milhões, apresentou o seguinte resultado: 08-24-36-51-61-73-77. O time do coração é o Cruzeiro, de Minas Gerais. Não houve nenhum vencedor, então o prêmio acumulou em R$ 9 milhões e 500 mil. Uma aposta acertou seis númerdos e levou R$ 113.181,44; 101 apostas acertaram cinco números (R$ 1.600,86); 2.413 apostas acertaram quatro números (R$ 9); e 23.924 apostas acertaram três númerso (R$ 3).

Lotofácil

A Lotofácil foi a única que não acumulou. O prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-04-06-07-10-11-12-13-14-16-17-18-20-21-24. Foram três apostas ganhadoras e cada uma levou R$ 1.020.431,65. Além disso, 345 apostas acertaram 14 números (R$ 1.497,49); 12262 apostas acertaram 13 números (R$ 25); 145396 apostas acertaram 12 números (R$ 10); e 773949 apostas acertaram 11 números (R$ 5).