Mega-Sena da Virada vai sortear R$ 300 milhões, o maior da história

O valor do concurso da Mega da Virada alcançou o maior prêmio acumulado da história da Mega-Sena e poderá sortear R$ 300 milhões. O sorteio de número 2.220 será realizado às 20 horas do dia 31 de dezembro, em São Paulo.

O vencedor do maior prêmio da história de concursos regulares da Mega-Sena, que embolsou R$ 289,4 milhões, é da cidade de Recife. A informação foi obtida pelo CORREIO junto à Caixa Econômica Federal, via Lei de Acesso à Informação.

O concurso, de número 2150, foi realizado no dia 11 de maio, porém a Caixa não havia informado, até agora, a cidade do vencedor. Inicialmente, o banco divulgou apenas que o ganhador havia feito a aposta por "Canal Eletrônico", ou seja, pela internet. Três dias depois, emitiu nota informando que o vencedor era de Pernambuco, sem especificar a cidade, alegando razões de sigilo e segurança.

Nesse mesmo dia, o CORREIO usou a Lei de Acesso à Informação -- que prevê a publicidade como regra -- para solicitar, à Caixa Econômica Federal, o nome da cidade do apostador, alegando, principalmente, que o órgão divulga a cidade do vencedor desde 2009 e que, independente do valor do prêmio, essa informação nunca havia sido considerada "sigilosa" pelo órgão.

Pedido do CORREIO foi negado duas vezes, o que fez o processo demorar mais de um mês - Foto: Reprodução

O pedido ainda foi negado duas vezes, o que fez o processo demorar mais de um mês. Porém, após análise em segunda instância, a informação finalmente foi fornecida pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira.

Além da cidade do vencedor do concurso 2150, o órgão também informou a cidade de três apostadores que haviam sido identificados como "Canal Eletrônico", e dividiram como outros 49 a Mega da Virada 2019 (concurso 2110). As cidades deles são: Simões Filho (BA), Belo Horizonte (MG) e Cuiabá (MT). Na ocasião, cada um desses 52 vencedores levou R$ 5.818.007,36.