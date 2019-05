Megaoperação investiga desvio de R$ 30 milhões do Banco do Brasil

Uma megaoperação foi deflagrada em oito estados e no Distrito Federal nesta quinta-feira (9). O objetivo é prender suspeitos de desviar quase R$ 30 milhões do Banco do Brasil entre 2017 e 2018. A operação foi batizada de Crédito Viciado.

São 17 mandados de prisão temporária e 28 de busca e apreensão em Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e no DF até o fim do dia. Dois ex-funcionários do banco estatal e empresários de 11 empresas terceirizadas que tinham contrato com a instituição financeira para cobrar dívidas de clientes são alvos da operação.

O esquema funcionava da seguinte forma: quando o cliente do banco quitava a dívida após contato com a terceirizada, o BB, automaticamente, pagava uma comissão. Só que, em alguns casos, o sistema apresentava um erro técnico, e o pagamento tinha que ser feito manualmente por um servidor.

Assim, o banco pagava um valor mais alto à prestadora, e recebia de volta um valor de propina. Um dos responsáveis por esse pagamento, à época, chegou a receber R$ 4 milhões em créditos ao longo de dois anos. O suspeito foi demitido pelo próprio banco em janeiro. Um outro ex-funcionário também teria recebido R$ 900 mil na conta.