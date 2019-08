Meghan Markle faz 38 anos e Harry a parabeniza pelo Instagram

Meghan Markle, completou 38 anos neste domingo (4). A duquesa de Sussex recebeu pelo Instagram os parabéns do marido dela, príncipe Harry. Meghan também recebeu mensagens mensagens dos cunhados, o príncipe William e a duquesa Kate; do Palácio de Buckingham; e do príncipe Charles e da duquesa Camilla.

"Feliz aniversário para a minha esposa maravilhosa. Obrigado por se juntar a mim nessa aventura! Com amor, H." (Harry)

Em maio, Meghan e Harry tiveram o primeiro filho, Archie Harrison. Archie é o oitavo bisneto da rainha Elizabeth II e o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico.