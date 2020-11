Meia Juan Pablo e Gabriel Novaes são inscritos na Sul-Americana

A lista de inscritos do Bahia na Copa Sul-Americana ganhou mais duas caras novas. Antes do confronto com o Unión, pelas oitavas de final do torneio, o Bahia inscreveu o meia colombiano Juan Pablo Ramírez e o atacante Gabriel Novaes.

Os dois foram as últimas contratações realizadas pelo tricolor antes do fim do prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro e já estão treinando com o elenco na Cidade Tricolor. Como estão regularizados, eles podem ser opções para Mano Menezes no confronto dessa terça-feira (24), às 19h15, na Fonte Nova Nova.

Além da dupla, Mano também pode ter outras novidades no banco de reservas. Com Lucas Fonseca machucado, o treinador pode recorrer aos zagueiros que fazem parte do time sub-20 e estão inscritos no torneio internacional. Nomes como Lucimário e Barcellos fazem parte da lista.