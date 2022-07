Meia Maratona do Salvador ao Salvador terá percurso inédito na Paralela

A Meia Maratona do Salvador ao Salvador terá percurso inédito. Os participantes vão correr os 21km na Avenida Paralela, com largada do Salvador Norte Shopping com destino ao Salvador Shopping. O evento será realizado no dia 24 de julho, com largada às 6h.

Os atletas interessados podem realizar a inscrição da prova até domingo (10) pelo valor de R$135, uma vez que no dia seguinte terá a última virada de lote. O kit será entregue nos dias que antecedem a prova, nos dois shoppings.

As inscrições podem ser realizadas através do site Central da Corrida: www.centraldacorrida.com.br. O atleta que desejar também poderá adquirir o transfer oficial do evento com saída do Salvador Shopping para o Salvador Norte por R$15, que será acrescido ao valor da inscrição.

São duas opções de transporte: antes da largada (4h40 às 5h10) e depois da chegada (9h às 10h30). Haverá estacionamento gratuito em ambos os shoppings. As saídas ocorrerão diante da demanda de público.



Pódio

Os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminina gerais receberão troféus e prêmios em dinheiro. O campeão de cada categoria no quesito faixa etária também receberá troféu e prêmio em dinheiro. Já o segundo e o terceiro colocados ganharão apenas troféus.

SERVIÇO

Meia Maratona do Salvador ao Salvador

Data: 24 de julho de 2022;

Largada: 6h, do Salvador Norte Shopping com chegada no Salvador Shopping;

Taxa de inscrição: R$ 135;

Regulamento e inscrições: www.centraldacorrida.com.br/21ksalvadoraosalvador