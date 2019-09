Meia Ramires deixa o Bahia e vai ser emprestado a time da Suíça

Joia da base do Bahia, o meia Ramires não vai mais atuar pelo clube na sequência da temporada. O jogador de 19 anos foi negociado ao Basel, da Suíça, e viajou nesta sexta-feira (30) para fazer os exames médicos antes de assinar contrato por empréstimo.

O presidente Guilherme Bellintani confirmou a iminente transferência. "Sobre nosso menino Eric Ramires. Há uma negociação de empréstimo com opção de compra. Ainda não tem nada assinado, por isso não é possível dar informações detalhadas", afirmou via Twitter.

Sobre nosso menino Eric Ramires. Há uma negociação de empréstimo com opção de compra. Ainda não tem nada assinado, por isso não é possível dar informações detalhadas. — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) August 30, 2019

Ramires estreou no elenco profissional no ano passado, na vitória de 2x0 contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Aproveitou a primeira chance e ganhou a titularidade da equipe, na época treinada por Enderson Moreira. O sucesso repentino fez o garoto ser monitorado por representantes de grandes clubes da Europa, como Arsenal e Borussia Dortmund no final de 2018 e início de 2019, mas não não houve proposta oficial.

Ao todo ele fez 50 jogos e marcou quatro gols com a camisa tricolor, sendo 33 partidas e dois gols neste ano, quando também disputou o Sul-Americano sub-20, no Chile, com a seleção brasileira.

Sob comando de Roger Machado, o meia estava na reserva atualmente, após cair de rendimento. A última partida dele foi no empate por 2x2 contra o Palmeiras, saindo do banco, no dia 11 de agosto.

No Basel, Ramires se juntará a outro brasileiro, o atacante Arthur Cabral, emprestado pelo Palmeiras nesta sexta-feira. Ambos são representados pelo mesmo empresário.

O time suíço disputará a Liga Europa. Está no grupo C, que também tem Krasnodar, da Rússia, Getafe, da Espanha, e Trabzonspor, da Turquia.