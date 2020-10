Meia Ramires vibra após jogar ao lado de Elias: 'Meu pai era fã'

O triunfo por 2x1 sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira (30), no estádio Nilton Santos, no Rio Janeiro, teve sabor especial para o Bahia. O tricolor voltou a vencer depois de nove jogos, conquistou a primeira vitória fora de casa na Série A e ainda saiu da zona de rebaixamento.

Em campo, o duelo entre baianos e cariocas marcou ainda a estreia do volante Elias com a camisa tricolor. O jogador de 35 voltou a disputar uma partida oficial depois de quase 10 meses. A última vez havia sido em novembro do ano passado, quando ainda defendia o Atlético-MG.

Dentro do elenco, Elias ganhou o reconhecimento de Ramires. O meia usou as redes sociais para comemorar por ter atuado ao lado do volante, de quem seu pai era fã.

"Meu pai era seu fã e hoje eu jogo ao seu lado. É uma honra, craque", postou Ramires em foto na qual aparece ao lado de Elias.

O Bahia de Ramires e Elias conseguiu respirar com a vitória sobre o Botafogo, mas agora se prepara para um novo desafio. Neste domingo (4), o Esquadrão recebe o Sport, às 18h15, no estádio de Pituaçu, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco volta aos treinos nesta sexta-feira (2), quando inicia os trabalhos de olho no clássico nordestino. Mano Menezes pode ganhar o reforço do zagueiro Anderson Martins, que vem treinando na Cidade Tricolor, mas depende da regularização para ficar à disposição. Já o meia Rodriguinho, com um trauma no pé, é dúvida.