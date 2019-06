Mel C, das Spice Girls, anima trio na Parada LGBT de São Paulo

A cantora Melanie C, das Spice Girls, fez show em um dos trios da Parada LGBT de São Paulo, que acontece neste domingo (23) na Avenida Paulista. "Estou muito feliz de estar de volta a São Paulo, um lugar que sempre foi generoso comigo", afirmou a cantora, para alegria do público presente.

A artista é a principal atração internacional do evento. Ela cantou clássicos dos anos 1990 das Spice Girls, como "Wannabe". A banda se reuniu recentemente para uma turnê celebrando a carreira.

Também se apresentam no evento Karol Conka, Mateus Carillo, Iza, Mc Pocahontas, Luísa Sonza, Fantine, Lexa e a drag queen Gloria Groove, entre outras atrações. A expectativa é de participação de 3 milhões de pessoas.

(Foto: AFP)

A madrinha da parada este ano é a modelo e apresentadora Fernanda Lima. "É uma luta que não tem fim, é uma luta por respeito e dignidade", afirmou em entrevista à GloboNews.

O tema da parada de 2019 é "50 anos de Stonewall", conflito que aconteceu em um dos EUA em 1969 e serviu como marco pelo ativismo LGBT. Presente ao evento, Thammy Miranda falou em entrevista ao G1 que gostaria que esse lado de ativismo fosse mais forte na parada. "Tem essa representatividade de relembrar os 50 anos de Stonewall, mas acaba mesmo virando uma festa. Eu gostaria que a parada fosse mais uma parada mesmo, com representantes dos órgãos públicos, da polícia, do povo, não só uma festa. As pessoas ainda não sabem o que é trans. É um passinho de cada vez e a gente ainda está bem para trás".