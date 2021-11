Mel Maia desmente MC Melody e nega ficada: 'Nem nos conhecemos pessoalmente'

A cantora MC Melody, de apenas 14 anos, surpreendeu ao deixar entender que já ficou e viveu um romance com a atriz Mel Maia, de 17. Nesta terça-feira (9), contudo, Mel negou a informação.

Em entrevista ao Pod da Dri, da youtuber Dri Paz, Melody falou da sexualidade e afirmou é "de boa" com isso. "Inclusive, Mel Maia... Estamos aí". Depois que a apresentadora brincou que ela estava querendo algo com a atriz, Melody afirmou: "Mas não sou só eu. Quem deu a ideia primeiro foi ela. Estamos juntas nessa", disse, afirmando que as duas sempre trocam mensagens.

A pergunta então foi só elas chegaram a ter algo e Melody disse que sim. "Já sim e sempre". Ela riu ao ser questionada se aceitaria namorar Mel Maia. "Quem sabe?".

Nessa manhã, Mel Maia usou os stories do Instagram para desmentir a história e afirmou que nunca nem viu Melody pessoalmente. “Acordei com mensagens de repórteres no meu WhatsApp, meus amigos mandando prints de páginas de fofoca e as pessoas comentando sobre minha suposta ficada com a Melody. Eu não entendi de onde o povo tirou isso, até eu entrar nas redes sociais e ver que a Melody comentou em um podcast que nós ficamos. Gente, primeiro de tudo, eu e a Melody nunca nem nos conhecemos pessoalmente”, garantiu.

Ela também negou a possibilidade de participar de um clipe da MC, outro tema que surgiu no podcast. "A gente não teve essa oportunidade, a gente não fala muito e nunca foi conversado sobre eu participar de um clipe com ela, até porque eu não participo de clipes. Eu e a Melody, a gente não conversa”, seguiu.

A atriz disse que apesar de ter o contato de Melody, acabou "dando o vácuo" na adolescente por conta do grande fluxo de mensagem que recebe no WhatsApp e no Instagram.

“A gente tem o WhatsApp uma da outra. A gente já se falou uma vez ou outra e eu vi que só tinha mensagem dela, só ligação dela. Eu deixei ela no vácuo pra caramba, mas eu não fiz isso de propósito. Meu WhatsApp é lotado de mensagens de proposta de trabalho, de assessoria, de amigos e família. Não consigo dar conta de todas as mensagens do meu WhatsApp e nem do meu Direct (Instagram). Então, foi por isso que deixei ela no vácuo”.