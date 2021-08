O número de pessoas no Brasil que desejam aplicar em algum tipo de investimento é cada vez maior, pois os tipos de ativos financeiros que podem ser operados são dinâmicos e a possibilidade de obter o retorno do investimento são fatores determinantes para a escolha.

Bem como, a oferta de empresas que oferecem esse tipo de serviço de intermediação entre investidores e instituições financeiras para aplicar o recurso em ações, títulos e outros tipos de ativos financeiros.

Desse modo, para os futuros investidores que não têm experiência no mercado financeiro uma alternativa é pesquisar qual é a melhor corretora para iniciantes.

Uma plataforma trading com funcionalidades simples permite que os traders iniciantes possam fazer as operações de compra e venda de ativos com autonomia e facilidade.

Corretora com plataforma de investimentos em ações

Existem muitos fatores que ajudam na tomada da decisão da melhor corretora de investimentos e um deles é o objetivo que o investidor pretende alcançar com sua transação comercial.

Dessa maneira, se um trader está em busca de uma plataforma especializada em ações, ele pode selecionar uma corretora como a Capital.com.

A corretora Capital.com conta com uma grande oferta de produtos financeiros e possui uma plataforma funcional para quem está operando pela primeira vez.

Além disso, é possível investir no CFD de ações das principais bolsas de valores do mundo e a plataforma da empresa disponibiliza uma seção de aprendizado para negociações financeiras.





Diversificação de investimentosUtilizar uma corretora de investimentos oferecem muitas vantagens para os traders sejam eles iniciantes ou com experiência, e uma delas é a diversidade de investimentos que eles podem acessar.

Nesse sentido, a XP Investimentos é uma das corretoras que mais oferecem serviços de corretagem grátis para alguns tipos de investimentos e apresenta uma diversidade de ativos financeiros, como veremos a seguir:

Ações

Títulos

Futuros

Fundos de investimentos

Fundos imobiliários

Renda fixa

Oferta pública

COE

Previdência Privada

Conheça os tipos de renda dos investimentos

Nas principais plataformas de investimentos estão disponíveis investimentos com renda fixa e variável, ter conhecimento sobre o funcionamento de cada um deles pode ser aprendido na plataforma que você decidir utilizar.

Para os corretores iniciantes que desejam investir em um ativo de renda fixa, ou seja, que o cálculo do rendimento do investimento pode ser previsto no momento da aplicação, a Corretora Clear é uma boa alternativa.

Os principais produtos de renda fixa disponibilizados são: Tesouro Direto, Fundos Imobiliários, Mini Contratos, Contratos Cheios, etc.

Por outro lado, os investimentos de renda variável se referem aos investimentos que o retorno não é previsível no momento da aplicação e depende das condições do mercado.

Com base nisso, algumas corretoras proporcionam cursos e assessorias para que seus clientes possam aprender a negociar os mais variados tipos de produtos financeiros.

Corretoras com custo baixo

A maioria das corretoras oferecem algum tipo de corretagem grátis, mas existem aquelas que oferecem o custo de depósito inicial mais baixo, um dos exemplos é a IQ Option e a Capital.com.

Portanto, beneficia os investidores que estão começando a aplicar, pois permitem que eles depositem um valor mínimo para poder realizar suas negociações.

