Melhor disco dos anos 1980, Purple Rain, de Prince, faz 35 anos

Lançado em 25 de junho de 1984, Purple Rain foi o álbum que mais popularidade deu ao cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor americano Prince Rogers Nelson, que faria 6 1 anos no dia 7 de junho e morreu, por overdose acidental de medicamentos, em 21 de abril de 2016.

O genial Prince (1958-2016): seu álbum mais famoso faz 35 anos e vêm aí disco inédito e a autobiografia The Beautiful Ones (Foto/Divulgação)

Eleito o melhor álbum dos anos 1980 por revistas e sites importantes, como a Time e o Pitchfork, e ganhador de muitos prêmios, Purple Rain revela bem o espírito ambicioso e épico que dominava Prince, de quem assisti um inesquecível show no Maracanã, em 1991, no Rock in Rio.

Se é verdade que o sucesso foi crescente com os cinco álbuns que o precederam, sobretudo com 1999 (de 1982), antes de criar Purple Rain Prince não desfrutava do status que continua a manter como uma figura ímpar na história da música.

Mesmo assim, na ocasião a sua ambição falou mais alto e, quando começou a trabalhar no sexto disco, o músico não pensou apenas em um álbum, mas num filme que ele próprio protagonizaria. O álbum serviria de trilha sonora para o filme (dirigido por Albert Magnoli).

Apesar de algumas reservas dentro da Warner, o projeto avançou e virou um fenômeno. Das nove canções do repertório, cinco foram lançadas como singles. O disco vendeu 20 milhões de cópias em todo o mundo, sendo a sexta trilha sonora de maior sucesso da história. Já o filme musical, premiado com um Oscar, ultrapassou os US$ 80 milhões de bilheteria.

Acompanhado pela banda The Revolution na época, Prince inovou e quebrou um padrão importante. Há quase 40 anos, o mundo musical ainda era dividido entre pop, rock, R&B, soul, funk, não sendo cogitado uma mistura.

Se Michael Jackson (1958-2009) conseguiu contagiar o planeta e invadir os lares dançando com zumbis num ótimo videoclipe, Prince uniu todos os gêneros no álbum e no filme Purple Rain.

A faixa título é a síntese do brilhantismo de Prince neste trabalho. Gravada ao vivo e pouco modificada para entrar no disco, ela foi reduzida de 11 para 8min40, se encaixa muito bem no filme e junta gospel, rock e uma orquestra na melodia.

Purple Rain está disponível em duas versões nas plataformas digitais: a original e uma versão ampliada, de 2017, com 36 faixas, incluindo gravações inéditas e raridades.

Veja o video da canção Purple Rain





***

ÁLBUM COM GRAVAÇÕES INÉDITAS E AUTOBIOGRAFIA DE PRINCE ESTÃO A CAMINHO

No próximo 7 de junho, dia em que o cantor Prince completaria 61 anos, a plataforma de streaming Tidal, de Jay Z, lançará com exclusividade Originals (foto), um álbum com 15 músicas do cantor, sendo 14 inéditas. Retirado de um vasto arquivo dos estúdios Vault, o álbum apresenta, na voz de Prince, canções suas que foram gravadas por outros artistas. Entre elas, The Glamourous Life, que ganhou fama com Sheila E. e alcançou o primeiro lugar em 1984; Manic Monday, lançada por The Bangles; e Love... Thy Will Be Done, que deu notoriedade à Martika. As faixas foram selecionadas por Troy Carter, em nome de The Prince Estate, e Jay Z.

Outra novidade de Prince, ainda mais interessante, é o lançamento, em outubro, da biografia The Beautiful Ones, pela editora Random House, com suas memórias, fotos e letras manuscritas. O material inclui o manuscrito original de Purple Rain, o álbum e o filme, e outros materiais que foram preservados em Paisley Park, lendário complexo de 5.000 m² situado em Minneapolis, e onde vivia e trabalhava Prince. O livro será concluído por Dan Piepenbring, jornalista escolhido pelo cantor para trabalhar com ele antes da morte, em 2016.