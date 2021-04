'Melhora, mas a pressão permanece', avisa zagueiro Wallace

O triunfo por 2x0 diante do xará de Conquista fez o Vitória sair da vice-lanterna e pular para a 5ª colocação do Campeonato Baiano. Apesar do resultado conquistado na noite desta quarta-feira (28), no Barradão, o capitão Wallace alerta que o time rubro-negro segue sob pressão por não estar dentro da zona de classificação às semifinais do torneio.

"Melhora, mas a pressão permanece. A gente está fora do G4. É inadmissível o Vitória estar fora do G4 do Campeonato Baiano, mas a gente plantou isso, então acaba também colhendo isso", afirmou o zagueiro após o apito final da partida que teve Vico e Roberto como construtores do placar.

O Leão tem 10 pontos, dois a menos que o Bahia, que abre o G4. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. A partida contra o Vitória da Conquista foi válida pela 2ª rodada e não ocorreu em fevereiro porque o time do interior enfrentou surto de covid-19 no elenco.

O rubro-negro ainda tem uma partida atrasada, contra a Jacuipense, que precisou ser adiada pelo mesmo motivo e será realizada no domingo (2), às 16h, no Barradão. Na última rodada da fase classificatória, o Vitória joga contra o lanterna Fluminense de Feira, que luta contra o rebaixamento.

Wallace pontua que a vitória conquistada nesta quarta-feira foi importante, mas também avalia que o time poderia ter feito um jogo mais seguro.

"Foi importante a gente ter ganhado o jogo, poderia ter sido um jogo mais tranquilo dentro das condições que nós impusemos dentro do jogo, mas acabou que não revertemos em gol e acabou que ficou um jogo mais complicado, mais truncado, dando mais chance para que o Vitória (da Conquista) nos pressionasse em alguns momentos. Isso faz parte do processo de maturação da equipe, pois não deixa de ser uma equipe em formação ainda", afirmou o zagueiro.