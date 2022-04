Melly faz primeiro show solo no Pelourinho

Nesta quinta (14), véspera de feriado, a cantora e compositora Melly vai se apresentar no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 20h. Além disso, a cantora promete trazer ao palco convidados surpresas para um verdadeiro espetáculo. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla.

O show, idealizado pela própria cantora, traz ao palco canções autorais de sua discografia conhecidas do público, releituras de músicas populares e promete tocar algumas inéditas que serão lançadas em breve. Rachel Reis, um outro expoente da música baiana atual, vai fazer uma participação especial no show.

“Eu não poderia estar mais ansiosa para realizar esse show! Meu primeiro evento solo, organizado por mim e minha produção, inteiramente voltado pro nosso olhar, o carinho é imenso! Espero que seja tudo lindo, tudo azul”, disse Melly. "Eu e minha banda montamos um repertório lindão com as autorais e algumas mais, vai ter a que você escuta e gosta”, completou a artista.

Com apenas 20 anos, Melly já se destaca entre os novos nomes da música baiana tanto por suas composições e voz marcante. A artista já se mostrou versátil pelo seu primeiro EP Azul, elogiadíssimo pela crítica especializada.

Além disso, já coleciona mais de 300 composições escritas em português e inglês. Nas plataformas de streaming, possui quase 1 milhão de plays só no Spotify. No TikTok a artista possui 200k de visualizações em um só vídeo. Em março deste ano lançou o videoclipe do single “Paris” nas principais plataformas de streaming.