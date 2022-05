Membros da 'Gangue do Rolex' que atua em bairros nobres de Salvador são presos

Dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo tiveram os mandados de prisão cumpridos, nesta segunda-feira (23), na cidade de Taboão da Serra, em São Paulo. A quadrilha, conhecida como “Gangue do Rolex”, atuava em bairros nobres de Salvador e outras capitais brasileiras.

Além dos relógios, com alto valor estimado no mercado, a “Gangue do Rolex” também roubava joias. “Eram os objetos visados pelos suspeitos que, na maioria das vezes, desprezava aparelhos celulares por conta do GPS, para evitar a localização do grupo”, destacou o delegado Roberto Passarinho, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

A quadrilha estava sendo investigada e monitorada há dois meses. “Instauramos inquérito para apurar os crimes praticados pelo grupo e representamos pela prisão dos suspeitos, decretadas pela Justiça e cumpridas naquele município paulista”, informou Roberto Passarinho.

Um terceiro envolvido, que já tem passagens por crimes contra o patrimônio praticados em São Paulo e Minas Gerais, está sendo procurado. A dupla presa será transferida para Salvador.